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AE Industrial Partners closes $850m Blue Raven continuation vehicle led by Lexington

Blue Raven distributes engineered parts, complex systems and hard-to-source components to defense customers in more than 40 countries.

ByPE Hub Staff
5 hours ago1 min read
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