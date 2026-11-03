AE Industrial Partners closes $850m Blue Raven continuation vehicle led by Lexington
Blue Raven distributes engineered parts, complex systems and hard-to-source components to defense customers in more than 40 countries.
Blue Raven distributes engineered parts, complex systems and hard-to-source components to defense customers in more than 40 countries.
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