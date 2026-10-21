Blackstone and TPG-backed Hologic agrees deal for precision oncology firm Reveal Genomics
Barcelona-based Reveal Genomics develops genomic diagnostic tests to guide cancer treatment, including HER2DX for HER2-positive breast cancer.
Barcelona-based Reveal Genomics develops genomic diagnostic tests to guide cancer treatment, including HER2DX for HER2-positive breast cancer.
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