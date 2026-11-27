EQT Healthcare Growth to acquire Kelso Pharma from Apposite Capital; Ardian’s Fermax looks to expand in France with Noralsy deal
Argos has completed its acquisition of medical transport company Étoile Secours.
Argos has completed its acquisition of medical transport company Étoile Secours.
Ardian's Fermax agrees to acquire family-owned French access control firm Noralsy
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