Growth Capital Partners-backed automation firm Robiquity agrees sale to Avanade
Robiquity is a Manchester-founded specialist in AI, intelligent automation and low-code development built around Microsoft technology.
Robiquity is a Manchester-founded specialist in AI, intelligent automation and low-code development built around Microsoft technology.
Mubadala Capital to acquire minority stake in GP-led secondaries firm LSV
32 minutes ago · 2 mins read
Wind Point taps new fund to buy Arsenal’s Chroma Color and Silver Oak’s CSS Facility
37 minutes ago · 2 mins read