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Growth Capital Partners-backed automation firm Robiquity agrees sale to Avanade

Robiquity is a Manchester-founded specialist in AI, intelligent automation and low-code development built around Microsoft technology.

ByPEI Staff
24 minutes ago1 min read
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