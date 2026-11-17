Inflexion’s Rosemont Pharmaceuticals to acquire Aytu BioPharma in take-private deal
Aytu BioPharma is a Nasdaq-listed US specialty pharmaceutical company focused on medicines for complex central nervous system diseases.
Aytu BioPharma is a Nasdaq-listed US specialty pharmaceutical company focused on medicines for complex central nervous system diseases.
Inflexion’s Rosemont Pharmaceuticals agrees deal for Aytu BioPharma at 41.1 percent premium
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