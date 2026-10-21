Thompson Street-backed Savillex carves out Entegris’ life sciences fluid management business
The business makes single-use bioprocessing products, including Aramus and PE bags, used from drug discovery through commercial manufacturing.
The business makes single-use bioprocessing products, including Aramus and PE bags, used from drug discovery through commercial manufacturing.
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