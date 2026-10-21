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Thompson Street-backed Savillex carves out Entegris’ life sciences fluid management business

The business makes single-use bioprocessing products, including Aramus and PE bags, used from drug discovery through commercial manufacturing.

ByPE Hub Staff
21 October 20261 min read
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