DPE’s Mehler Systems to acquire majority stake in Bulgaria’s MARS Armor
MARS Armor makes ballistic vests, armor inserts, helmets, shields and demining protective equipment for military, law enforcement and government users.
MARS Armor makes ballistic vests, armor inserts, helmets, shields and demining protective equipment for military, law enforcement and government users.
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