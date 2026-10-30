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DPE’s Mehler Systems to acquire majority stake in Bulgaria’s MARS Armor

MARS Armor makes ballistic vests, armor inserts, helmets, shields and demining protective equipment for military, law enforcement and government users.

ByPE Hub Staff
39 minutes ago1 min read
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